При эвакуации каждому пятому необходима психологическая помощь

Более полутора сотен человек из Купянщины вчера получили помощь от психологов ГСЧС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Психологическая помощь эвакуированным. Фото: ГСЧС

Люди прибыли в промежуточный эвакопункт в Харькове. И каждому пятому необходима была помощь психологов.

"Для людей, которые подверглись трагическим событиям и потеряли собственные дома из-за войны, поддержка ментального здоровья крайне необходима. Наши психологи прилагали максимум усилий, чтобы снизить уровень стресса у вынужденных переселенцев", – отмечают в ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Еще одна область усилит эвакуацию населения и оказание гуманитарной помощи

Об этом говорилось в ходе заседания Управления ООН по координации гуманитарных дел OCHA Ukraine с участием заместителя начальника Харьковской ОВА Евгения Иванова, представителей международных благотворительных фондов и локальных волонтерских организаций, информирует портал "Комментарии".

Участники заседания обсудили насущные вопросы о ходе эвакуационных мероприятий в прифронтовых и приграничных населенных пунктах Харьковщины. Особое внимание было уделено постоянному оказанию гуманитарной и денежной помощи, юридического сопровождения и психологической поддержки эвакуированным лицам на территории транзитного пункта.

"В результате вражеской вооруженной агрессии в Харьковской области планируем эвакуировать из прифронтовых громад на Купянском и Боровском направлениях еще около 9 тысяч человек. Все люди, которые из-за вооруженной агрессии врага вынужденно покидают свои дома, нуждаются в постоянной гуманитарной помощи, в том числе продуктовых и гигиенических наборах, денежной поддержке, юридической поддержке и психологическом сопровождении. Отдельный важный вопрос – надлежащее устройство мест компактного расположения эвакуированных лиц на территории Харьковской области с учетом потребностей людей из маломобильных групп населения", – отметил Евгений Иванов.