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При эвакуации каждому пятому необходима психологическая помощь

У людей достаточно высокий уровень стресса из-за происходящих событий

сегодня, 08:17
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Недилько Ксения

Более полутора сотен человек из Купянщины вчера получили помощь от психологов ГСЧС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При эвакуации каждому пятому необходима психологическая помощь

Психологическая помощь эвакуированным. Фото: ГСЧС

Люди прибыли в промежуточный эвакопункт в Харькове. И каждому пятому необходима была помощь психологов.

"Для людей, которые подверглись трагическим событиям и потеряли собственные дома из-за войны, поддержка ментального здоровья крайне необходима. Наши психологи прилагали максимум усилий, чтобы снизить уровень стресса у вынужденных переселенцев", – отмечают в ГСЧС.

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При эвакуации каждому пятому необходима психологическая помощь - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Еще одна область усилит эвакуацию населения и оказание гуманитарной помощи

Об этом говорилось в ходе заседания Управления ООН по координации гуманитарных дел OCHA Ukraine с участием заместителя начальника Харьковской ОВА Евгения Иванова, представителей международных благотворительных фондов и локальных волонтерских организаций, информирует портал "Комментарии".

Участники заседания обсудили насущные вопросы о ходе эвакуационных мероприятий в прифронтовых и приграничных населенных пунктах Харьковщины. Особое внимание было уделено постоянному оказанию гуманитарной и денежной помощи, юридического сопровождения и психологической поддержки эвакуированным лицам на территории транзитного пункта.

"В результате вражеской вооруженной агрессии в Харьковской области планируем эвакуировать из прифронтовых громад на Купянском и Боровском направлениях еще около 9 тысяч человек. Все люди, которые из-за вооруженной агрессии врага вынужденно покидают свои дома, нуждаются в постоянной гуманитарной помощи, в том числе продуктовых и гигиенических наборах, денежной поддержке, юридической поддержке и психологическом сопровождении. Отдельный важный вопрос – надлежащее устройство мест компактного расположения эвакуированных лиц на территории Харьковской области с учетом потребностей людей из маломобильных групп населения", – отметил Евгений Иванов.



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