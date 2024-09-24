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Под ракетами и КАБами: в Харькове заменят покрытие теннисной площадки за 2,3 млн грн

В Харькове потратят 2,3 млн грн на замену покрытия площадки для тенниса

сегодня, 13:02
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Кречмаровская Наталия

В Харькове планируют заменить покрытие площадки для тенниса. Потратят на работы 2,35 млн грн. Соответствующий договор планирует заключить КП "Харьковзеленстрой" с ООО "КС Девелопмент". Речь идет о текущем ремонте покрытия площадки для игры в настольный теннис в парке Саржин Яр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Под ракетами и КАБами: в Харькове заменят покрытие теннисной площадки за 2,3 млн грн

Иллюстративное фото

Планируемые ремонтные работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

По техзадачам, планируют перестелить 600 кв. м покрытия и заменить 36 метров бетонных поребриков.

По состоянию на сегодня участник аукциона ожидает решения.

В Харьковском антикоррупционном центре раскрыли возможные связи представителей КП и компании-победителя. Так, владельцем ООО "КС Девелопмент" является Тимофей Полотненко, а руководителем — Александр Полотненко. По состоянию на 2023 год, Тимофей Полотненко был мужем бывшей главной специалиста отдела по связям со средствами массовой информации Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Елены Аксельрод.

ООО "КС Девелопмент" (бывшее название ООО "КС Ангар") ранее заключало договоры с КП "Центральный парк" (бывшее название — Парк Горького) на строительство хозяйственных построек на территории парка. На тот момент директором КП "Центральный парк" был Дмитрий Поздеев. Сейчас он является директором КСП "Харьковзеленстрой". И теперь как раз это КП заключает с ООО "КС Девелопмент" договоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Прикарпатье годами вырубали деревья в заповедной зоне. Узнать подробнее, кто организовал схему и какой вред злоумышленники причинили окружающей среде, можно по ссылке.




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Источник: https://society.comments.ua/ru/news/crime/u-zapovidniy-zoni-na-prikarpatti-rokami-nezakonno-virubuvali-dereva-hto-organizuvav-shemu-742474.html
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