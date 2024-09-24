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Оккупанты взяли под огневой контроль трассу на Харьковщине

На Купянском направлении замечены остатки "вагнеровцев"

сегодня, 10:04 comments1113
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Недилько Ксения

Враг взял под огневой контроль трассу Боровая – Купянск-Узловой. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович, передает портал "Комментарии".

Оккупанты взяли под огневой контроль трассу на Харьковщине

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Есть угроза в этом направлении. Важно с точки зрения логистики не допустить врага к этому пути. И пытается он действительно туда прорваться. Довольно сложная ситуация, потому что фактически этот путь уже под огневым контролем, но тем не менее пытаемся, несмотря на численное преимущество врага, не давать ему значительных продвижений", – подчеркнул военный.

Он также сообщил, что на этом направлении действуют "вагнеровцы" и "шторм V ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Спикер Харьковской группировки войск Украины полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские войска ведут оборону на рубеже Глубокое-Липцы, а действующий на харьковском направлении заместитель командира украинского батальона беспилотников заявил, что наступление Украины на Курск мог повлиять на прифронтовую ситуацию.

Он уточнил, что передислокация россией части подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в неназванном направлении способствовала решению россиян остаться в обороне. Саранцев и украинские военные официальные лица сообщили, что российские силы продолжают наступательные операции к северо-востоку от города Харькова и атаковали вблизи Волчанска и Тихого 22 и 23 сентября.

Читайте также: Удар по Харьковщине: ранены трое полицейских, один "тяжелый"

Вчера около 08:15 российские войска нанесли удары, по Старому Салтову — трое полицейских ранены, сообщил начальник областного главка полиции Владимир Тимошко, информирует портал "Комментарии".

По его словам, один полицейский находится в тяжелом состоянии, другие — в легком и среднем. Также поврежден служебный автомобиль. Предварительно, оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами из "Торнадо-С".



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