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Оккупанты утром ударили по Харькову КАБами

С 4 утра в городе и районе раздавались мощные взрывы

сегодня, 07:57
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Недилько Ксения

В 4:10 враг попал КАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Оккупанты утром ударили по Харькову КАБами

Иллюстративное фото

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела авиабомбой поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия.

Также враг ударил КАБом по Дергачам. Зафиксировано возгорание гаражей. По информации медиков экстренной помощи, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пять человек, среди них — 14-летний мальчик.

В то же время один из вражеских КАБ в 4:10 ударил по Малоданиловской громаде. В с. Черкасская Лозовая ликвидировано возгорание травы на площади 1 га. Без пострадавших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове частично снесут дом, в который попал вражеский КАБ

Жилую многоэтажку в Киевском районе Харькова, подвергшуюся атаке 24 сентября, придется частично снести.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов 1 октября, в эфире национального телемарафона, там зафиксированы серьезные разрушения, поэтому было принято решение об восстановлении и частичном сносе дома.

"После вражеских обстрелов приходится много восстанавливать, в частности, сразу закрывать контуры, чтобы исключить попадание осадков внутрь. Дома, которые очень сильно повреждены, нельзя сразу полностью восстановить. Но, несмотря на все трудности, городские власти делают все возможное, чтобы все же отстроить то , что разрушил российский агрессор", — отметил мэр.



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