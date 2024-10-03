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Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно

Харьков: в результате авиаудара пострадали 10 человек, среди них 3-летний ребенок

сегодня, 07:31
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Недилько Ксения

2 октября около 23:00 враг, предварительно, КАБами ударил по Харькову. В результате попадания в жилой дом по состоянию на 1:00 ночи 10 человек травмированы, среди них трехлетний ребенок и полицейский. Загорелись квартиры и автомобили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно

Обстрелянный дом. Фото: НПУ

На месте работают полицейские, взрывотехники, криминалисты, спасатели и медики.

По словам руководителя полиции Харьковщины Владимира Тимошко, у места попадания развернул работу штаб полиции. Здесь граждане могут подать заявления о повреждении имущества, а также сообщить о пропаже без вести родственников. Кроме того, выставлены наряды полиции, которые постоянно будут охранять возле поврежденных домов, чтобы не допустить фактов мародерства.

Попадание вражеской бомбы пришлось в жилую 5-этажку в Киевском районе Харькова. Произошли разрушения фасадной части и 4 квартир на 4-м и 5-м этажах.

Произошло возгорание конструктивных элементов дома и 2 автомобилей на площади 65 м кв.

В 00:30 3 октября спасателям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 кв. в жилой 5-этажке, в которую попала российская управляемая авиабомба. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Пока известно о 10 пострадавших людях, среди которых 3-летний ребенок.

По сообщениям мэра Харькова Игоря Терехова, организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва. Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города.

"Сотни выбитых оконных стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячий чай и перекусить.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", – отметил мэр.

Уже в 05:25 враг продолжил запускать КАБ по Харькову, в городе раздавались взрывы.

Игорь Терехов сообщил, что удары произошли в пригороде, однако в результате последнего удара повреждены линии высоковольтных передач. Поэтому могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.

Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 2
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 3
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 4
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 5
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 6
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 7
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 8
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 9
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 10
Оккупанты утром повторно обстреляли Харьков: что известно - фото 11



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