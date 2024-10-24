Оккупанты обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня около 10:00 оккупанты ударили по г. Купянск Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Последствия обстрела. Фото: НПУ

Враг попал вблизи магазина и местного рынка.

К сожалению, есть погибшие, предварительно – двое.

По меньшей мере, трое раненых. Экстренные службы работают на месте, данные обновляются.

Обновлено: Олег Синегубов в 10:58: Информация о погибших в Купянске не подтвердилась.

Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии.

В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека.

Частично разрушено двухэтажное здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий.

Нацполиция в 12:18: В результате попадания авиабомбы в Купянске травмированы семь человек: полиция документирует преступление РФ

Утром 24 октября оккупанты ударили по городу Купянск, предварительно, ОГАБ-1500. Авиабомба попала возле магазина на рынке. Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждено 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Олег Синегубов в 13:04: Количество пострадавших в результате авиаудара по Купянску возросло до 9. Травмированы в возрасте от 40 до 71 года. Четыре человека госпитализированы. Среди них один человек в тяжелом состоянии, трое — в среднем.

По данным Харьковской областной прокуратуры по состоянию на 13:18, погибла 73-летняя женщина. Еще 8 человек получили ранения — 5 женщин и трое мужчин. Пострадавшие доставлены в больницу.

Олег Синегубов в 14:44: По обновленным данным погибла 73-летняя женщина в результате вражеских обстрелов Купянска. Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось.

Число пострадавших увеличилось до 11 человек.

Среди них 8 женщин и 3 мужчины.

Предварительно враг применил термобарический боеприпас ОДАБ-1500.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг ударил по переправам и перерезал дорогу в Харьковской области

оккупанты продолжают уничтожать логистические маршруты на Харьковщине. В частности, враг перерезал дорогу, соединяющую Купянск и Боровую. Это можно увидеть на обновленной карте проекта DeepState, где этот путь значится в "серой зоне", то есть оккупанты имеют огневой контроль над этим путем, и там идут бои.

За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 обстрелов КАБами. В том числе "прилетело" по областному центру, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

"Два района, больших разрушений нет. Обстрелы потерпели и север области. Купянское направление – самое тяжелое. На левом берегу реки Оскол мы не можем обеспечить восстановление критической инфраструктуры, а враг ее постоянно уничтожает. Вчера были нанесены врагом удары по переправам через эту реку, что усложняет эвакуационные мероприятия", — отметил Синегубов.

Читайте также: В Харьковской области обсудили усиление гуманитарной помощи и эвакуации населения