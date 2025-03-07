Оккупанты накрыли огнем Харьков: сильные разрушения, началась спасательная операция

Российские войска, во время массированного обстрела Украины, попали по предприятию в Харькове. Известно о пяти пострадавших. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

Ракетный удар по Харькову. Фото из открытых источников

По словам Терехова, россияне ударили по гражданскому инфраструктурному объекту. Также из-под обломков здания достали женщину, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"На месте попадания пожар. Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей", — добавил он.

Как отметил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, террористы попали по предприятию в Киевском районе. На месте удара есть возгорание автомобилей. Известно о пяти пострадавших, среди которых двое были госпитализированы. Остальным оказывают помощь на месте.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Харькове, на фоне обстрелов Украины со стороны России, прогремел взрыв. Зафиксировано попадание в одном из районов города. Об этом говорилось в Telegram-канале городского головы Харькова Игоря Терехова. В то же время местные СМИ публиковали информацию о прилете по многоэтажке.

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В сети начала появляться информация, что часть Тернополя осталась без света. После атаки в городе сильный пожар. Также сообщалось, что в Харькове прилет баллистики. Раздался мощный взрыв, цель не успели зафиксировать на радарах. Громко было также в Ивано-Франковской области работает ПВО. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО. Уже традиционно в Польше подняли авиацию в связи с воздушной атакой на Украину.



