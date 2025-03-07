В Харькове прогремел сильный взрыв: прилет баллистики по многоэтажке

В Харькове, на фоне обстрелов Украины со стороны России, прогремел взрыв. Зафиксировано попадание в одном из районов города. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале городского головы Харькова Игоря Терехова. В то же время местные СМИ публикуют информацию о прилете по многоэтажке.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Отмечается, что удар был по гражданскому объекту, поврежден соседний дом.

По словам Терехова, враг ударил по Киевскому району Харькова. Сейчас другие подробности ситуации неизвестны. Перед этим мониторинговые каналы утверждали о прилете баллистики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 7 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. Она была связана с дронами и пусками крылатых ракет. Уже есть первые фиксации на нашей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом говорилось в сообщении Воздушных сил.

В сети начала появляться информация, что часть Тернополя осталась без света. После атаки в городе сильный пожар. Также сообщалось, что в Харькове прилет баллистики. Раздался мощный взрыв, цель не успели зафиксировать на радарах. Громко было также в Ивано-Франковской области работает ПВО. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО. Уже традиционно в Польше подняли авиацию в связи с воздушной атакой на Украину.

"В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация. Дежурные пары истребителей были подняты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вышли на самое высокое состояние готовности", — говорится в сообщении.



