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Оккупанты из танка расстреляли дом на Харьковщине (ФОТО)

Российские оккупанты продолжают совершать террор мирного населения Харьковщины

сегодня, 10:50
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Недилько Ксения

Сегодня около 07:00 враг совершил танковый обстрел села Ивашки Золочевской громады в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Оккупанты из танка расстреляли дом на Харьковщине (ФОТО)

Обстрелянный дом. Фото: ХОВА

В результате 11 ударов получил ранения 46-летний мужчина, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Уничтожены одноэтажный двухквартирный дом, гаражи, хозяйственные постройки, мотоцикл. Повреждены газо- и энергосети.

Оккупанты из танка расстреляли дом на Харьковщине (ФОТО) - фото 2
Оккупанты из танка расстреляли дом на Харьковщине (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве и Староконстантиновые взрывы: вражеский МИГ пускает "Кинжалы"

В Киеве и по всей Украине раздается воздушная тревога в связи с пуском аэробалистических ракет "Кинжал" с вражеского МИГ-31К.

В столице раздалось несколько взрывов, в том числе, до объявления воздушной тревоги.

В КГВА опровергли информацию о взрывах:

"О информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. До и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя". Что именно это было за звуки в Киеве – читайте по ссылке.

Читайте также: Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия

Вчера вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно – КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Нацполиции.

Восемь человек ранены в результате ночных обстрелов Запорожья. Сначала сообщалось, что ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик. Двое раненых во время ночного вражеского обстрела – в больнице. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести. Позже общее количество раненых увеличилось до 8 человек.



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