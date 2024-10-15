Новые громады объявили о принудительной эвакуации: что говорят власти

Принудительная эвакуация детей из Боровской громады Изюмщины, и обязательная для всех — из громад Купянщины, была объявлена 15 октября. Об этом по итогам Совета обороны области сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, людей будут эвакуировать из Купянска, Кондрашовки, Куриловки, Петропавловки.

"Там ухудшается военная обстановка, мы не можем там обеспечивать отопительный сезон, электричество, оказание гуманитарной помощи, враг там обстреливает нашу критическую инфраструктуру и восстановление там невозможно", — отметил глава ХОВА.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал:

На территории Купянской городской территориальной громады проживает более 4 тысяч человек.

Против гражданского населения захватчики ежедневно применяют FPV-дроны, авиационные и артиллерийские удары. Чтобы обезопасить население, в ряде населенных пунктов необходимо усиливать эвакуационные меры.

"Большинство населения в Купянской тергромаде – пожилые люди. Необходимо в дальнейшем усиливать коммуникацию по обязательной эвакуации в связи с ситуацией в сфере безопасности. Для эвакуированных есть резерв в местах компактного проживания, что позволит обеспечить желающих временным жильем. Совместными усилиями должны эвакуировать как можно больше жителей тергромады в более безопасные населенные пункты области, или в другие регионы страны", — отметил Олег Синегубов.

Международные благотворительные организации и волонтеры обеспечат финансовую, юридическую, психологическую и другую помощь.

Эвакуированным предоставят горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы, теплую одежду. При необходимости есть возможность обеспечить логистику к местам компактного проживания.