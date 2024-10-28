Ночью враг атаковал Харьковщину «Торнадо-С»: среди пострадавших четверо детей

Около 03:17 вооруженные силы россии нанесли удары с РСЗО "Торнадо-С" по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

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В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. За медицинской помощью обратились два гражданских человека. У них острая реакция на стресс.

Также в медицинской помощи нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины осколочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей острая реакция на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте.

Напомним, что сегодня ночью вражеский КАБ попал в девятый этаж жилого дома в Харькове. Пострадали семь человек, в том числе 16-летняя девочка. В медицинское учреждение доставили мужчину с осколочными ранениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты пытаются форсировать реку Оскол и бьют некачественными снарядами из КНДР

27 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

26 и 27 октября российские войска продолжали наступать к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска).

Пропагандистский военкор утверждал, что неизвестные подразделения российского спецназа действуют вблизи Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), хотя ISW не наблюдал ни одного визуального или независимого подтверждения того, что российские силы пересекли реку Оскол.

Также российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись в пределах Первомайского (к западу от Сватово) и к северным окрестностям Тернов (к западу от Кременной).

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