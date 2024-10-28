logo

BTC/USD

67771.12

ETH/USD

2482.93

LTC/USD

70.69

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Ночью враг атаковал Харьковщину «Торнадо-С»: среди пострадавших четверо детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночью враг атаковал Харьковщину «Торнадо-С»: среди пострадавших четверо детей

Оккупанты задействовали реактивную систему залпового огня для удара по Чугуеву

сегодня, 07:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Около 03:17 вооруженные силы россии нанесли удары с РСЗО "Торнадо-С" по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

Ночью враг атаковал Харьковщину «Торнадо-С»: среди пострадавших четверо детей

Иллюстративное фото

В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. За медицинской помощью обратились два гражданских человека. У них острая реакция на стресс.

Также в медицинской помощи нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины осколочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей острая реакция на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте.

Напомним, что сегодня ночью вражеский КАБ попал в девятый этаж жилого дома в Харькове. Пострадали семь человек, в том числе 16-летняя девочка. В медицинское учреждение доставили мужчину с осколочными ранениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты пытаются форсировать реку Оскол и бьют некачественными снарядами из КНДР

27 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

26 и 27 октября российские войска продолжали наступать к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска).

Пропагандистский военкор утверждал, что неизвестные подразделения российского спецназа действуют вблизи Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), хотя ISW не наблюдал ни одного визуального или независимого подтверждения того, что российские силы пересекли реку Оскол.

Также российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись в пределах Первомайского (к западу от Сватово) и к северным окрестностям Тернов (к западу от Кременной).

Подробности – по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости