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Несмотря на обстрелы и угрозу разрушений: когда в Харькове планируют восстанавливать Северную Салтовку

Стало известно, когда в Харькове начнут восстанавливать Северную Салтовку

21 октября 2024, 17:16
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Кречмаровская Наталия

В Харькове провели международный архитектурный конкурс, на котором выбирали план восстановления Северной Салтовки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Несмотря на обстрелы и угрозу разрушений: когда в Харькове планируют восстанавливать Северную Салтовку

Иллюстративное фото

По его словам, были определены победители в конкурсе, который инициировал город совместно с Фондом Нормана Фостера в рамках разработки концепции Генерального плана.

По словам главы Харькова, конкурс – это не только восстановление, но и возможность создать идеальный город будущего, который станет символом безопасности, комфорта и современных стандартов жизни.

В конкурсе приняли участие 258 участников со всего мира, трое из которых, по оценкам жюри, и стали победителями. Авторы работ представляли уникальные решения по фасадам, эффективным укрытиям, инновационным подходам к энергоэффективности. Все эти элементы важны, и дальше власти планируют их комбинировать.

"Уже в следующем году мы начнем превращать эти проекты в реальные дизайн-решения, которые затем воплотим в строительстве", — сообщил глава города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Харьковские городские власти планируют получить гранты и оформить кредиты, часть средств из которых пойдет на финансирование коммунальных предприятий. Речь идет о привлечении инвестиционного гранта в размере 10 млн. евро от Европейского банка реконструкции и развития и осуществления местного заимствования в размере 25 млн. евро в бюджет Харьковской городской территориальной громады в 2024 году. На какие потребности планируется направить средства и какие предприятия могут получить финансирование, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/1814
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