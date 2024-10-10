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На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба

Саперы ГСЧС совершили невероятно сложную и опасную операцию по обезвреживанию вражеской авиабомбы

сегодня, 12:03
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Недилько Ксения

Каждый день Харьковщина подвергается вражеским авиационным атакам. Во время одной из них, произошедшей 8 октября, 500-килограммовая бомба упала на частный двор в селе Черкасская Лозовая Харьковского района и только чудом не взорвалась. Она ударилась о стену дома, причинив повреждение, и вошла в грунт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба

КАБ-500. Фото: ГСЧС Харьковщины

Вчера пиротехники ГСЧС прибыли на место и изъяли неразорванную бомбу. Это была чрезвычайно сложная и опасная операция, учитывая большую взрывную мощность и вес КАБ-500, коварство врага, который может устанавливать дополнительные взрыватели на такие боеприпасы, и глубину вхождения бомбы в землю.

Любая ошибка в работе саперов могла иметь катастрофические последствия. Однако все было сделано четко и грамотно, поэтому КАБ отправилась в свой последний путь на взрывную площадку для обезвреживания. Больше она не причинит никому горя и страданий.

На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба - фото 2
На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба - фото 3
На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба - фото 4
На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба - фото 5
На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба - фото 6
На Харьковщине во двор упала 500-килограммовая авиабомба - фото 7

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

SpaceX Илона Маска заказала трубы для ракет в прифронтовом Никополе

Американская аэрокосмическая компания SpaceX заказала специальные трубы украинского производителя бесшовных нержавеющих труб, никопольской компании "Сентравис". Труба украинского производителя будет использована для подачи топлива в ракеты, сообщила пресс-служба компании.

Это 28 тонн толстостенной трубы, способной выдерживать сверхбольшое давление и работать в условиях агрессивной среды. Подробности проекта, в котором будет использована продукция "Сентравис", SpaceX не разглашает. Однако есть вероятность, что трубы предназначены для подачи топлива в ракеты. Нетипичный заказ выполнен менее чем за три месяца в Никополе – городе, ежедневно испытывающем российский террор.



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