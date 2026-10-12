Мощные взрывы в Харькове: есть попадания в жилой дом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром 12 октября российские войска совершили очередное террористическое нападение на гражданскую инфраструктуру Харькова, применив ударные беспилотные летательные аппараты. Под прицелом врага оказался густонаселенный Киевский район города. Утренний прилет нанес серьезные повреждения жилищного фонда.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первые сообщения о взрыве и угрозе мирным жителям появились около 08:40. Городские власти сразу начали проверку района попадания, чтобы установить точную локацию.

"Попадание ударного вражеского дрона в Киевском районе — предварительно или рядом с многоэтажкой, или прямо у нее, — оперативно проинформировал городской голова Харькова Игорь Терехов, добавив, что экстренные службы мгновенно отправились на место: — Детали выясняем".

Уже через несколько минут, по прибытии первых спасательных подразделений, самые плохие опасения подтвердились — вражеский дрон-камикадзе попал непосредственно в здание, где живут люди.

"Попадание пришлось непосредственно в многоэтажку, — констатировал мэр Харькова Игорь Терехов, описывая первые последствия масштабного удара оккупантов, — большие разрушения верхних этажей".

Масштабную атаку на жилищный квартал подтвердило и руководство Харьковской областной военной администрации. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в настоящее время на месте попадания развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Специалисты ГСЧС и медики проверяют поврежденные квартиры.

"Враг ударил БпЛА по многоэтажке в Киевском районе Харькова, — сообщил в 08:48 Олег Синегубов, успокоив начальные данные о раненых и погибших: — На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Устанавливаем все обстоятельства".

Сейчас на месте очередного военного преступления РФ идет разбор завалов бетонных конструкций на верхних этажах здания. Информация о масштабах разрушений, состоянии строительных сооружений и возможных раненых продолжает оперативно обновляться и верифицироваться городскими службами.

Обновлено: Игорь Терехов в 09:05: "В результате удара вражеского "шахеда" по многоэтажке, в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. На месте пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются".

Информация обновляется.