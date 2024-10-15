Мэр Харькова Терехов обратился к горожанам по поводу отопительного сезона

Городской голова Харькова Игорь Терехов обратился к харьковчанам по поводу начала отопительного сезона, который традиционно должен стартовать сегодня, 15 октября.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

"Город уже готов начать отопительный сезон, но пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши средства, ведь погода способствует.

Стартом для запуска тепла в дома станет снижение среднесуточной температуры до 8 градусов или ниже в течение трех дней подряд", – отметил мэр.

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В Харькове сообщили, что будет зимой в городе

КП "Харьковские тепловые сети" завершает ремонтную кампанию в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщили на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета 10 октября, передает портал "Комментарии".

По информации Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, подготовка городского хозяйства к работе в осенне-зимний период проводилась с учетом опыта предыдущих отопительных периодов, прошедших уже во время полномасштабного вторжения. На сегодняшний день внутридомовые сети поставок тепловой энергии и горячей воды уже подготовлены в 99% жилых домов.

Кроме того, в рамках децентрализации системы теплоснабжения на объектах ХТС было установлено 25 когенерационных газовых установок и 31 блочно-модульная котельная.

Для обеспечения стабильного функционирования улично-дорожной сети города подготовлено 298 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Также коммунальщики провели все необходимые мероприятия по подготовке электротранспорта, автобусов, контактной сети для работы в осенне-зимний период.