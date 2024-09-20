Мэр Харькова рассказал, что с первой подземной школой после прилета КАБа

Первая подземная школа, построенная в Индустриальном районе Харькова , не получила существенных повреждений во время вражеской атаки 19 сентября. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

Подземная школа в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

По его словам, управляемая авиабомба попала неподалеку от учебных заведений.

"Подземная школа выдержала этот вызов. Однако были повреждены здания наземной школы и детского сада вблизи эпицентра взрыва. У них выбило окна, есть и другие разрушения. Что касается нашей подземной школы, то там все более или менее хорошо. Это очень удачный опыт и сейчас мы строим еще три таких заведения, чтобы дети могли учиться очно", — отметил мэр.

В то же время, Игорь Терехов сообщил, что занятия в подземной школе приостановили до понедельника. Это время необходимо для того, чтобы коммунальные службы убрали стекло и другой крупногабаритный мусор на прилегающей к заведению территории после обстрела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты ночью обстреляли Харьков: где произошли "прилеты"

19 сентября ночью и около 5 утра вражеские войска нанесли авиационные удары по Харькову. По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, ночные удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми избивали по Харькову, устанавливается. На месте "прилетов" начался пожар.

"Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается", – сообщил Терехов.

Около пяти утра враг снова нанес удары по городу. На этот раз предварительно тремя КАБами.

"Один из прилетов между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших на данную минуту нет. Второй прилет КАБ пришелся у депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается. Третий КАБ упал в пригороде", – написал мэр Харькова.