Масштабный пожар в Харькове: куда попали россияне

В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по Слободскому району Харькова. В результате атаки возник масштабный пожар на территории гражданского предприятия. Информация о пострадавших уточняется. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили харьковский власти и органы ГСЧС в соцсетях.

Удар по Харькову. Фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по Слободскому району Харькова был нанесен удар вражеским беспилотником. Все необходимые службы оперативно выехали на место происшествия.

Позже в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия вражеского удара по гражданскому предприятию.

"Сегодня ночью враг нанес удар БПЛА по территории гражданского предприятия в Слободском районе Харькова. В результате обстрела произошел масштабный пожар площадью 2000 м кв. в производственно-складском здании", – сообщили спасатели.

К ликвидации последствий было привлечено 45 спасателей и 8 единиц техники.

Читайте также на портале "Комментарии" — количество погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Полтаве возросло до 11 человек, из них один ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Харьковской области в поле между населенными пунктами Старосалтовского общества люди случайно увидели взрывоопасный предмет и сразу сообщили спасателям. Оказалось, что авиабомба чудом не сдетонировала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Пиротехники ГСЧС изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрывник, поэтому она могла в любой момент взорваться.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения взрывоопасного предмета не трогайте и не пытайтесь его переместить. Сразу сообщите об опасной находке по номеру 101.



