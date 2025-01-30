На Харьковщине упала чудом не разорвавшаяся 500-килограммовая бомба (ФОТО)

В Харьковской области в поле между населенными пунктами Старосалтовского общества люди случайно увидели взрывоопасный предмет и сразу сообщили спасателям. Оказалось, что авиабомба чудом не сдетонировала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Обезвреживание ФАБ-500. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пиротехники ГСЧС изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрывник, поэтому она могла в любой момент взорваться.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения взрывоопасного предмета не трогайте и не пытайтесь его переместить. Сразу сообщите об опасной находке по номеру 101.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью стало известно, что в результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому по меньшей мере семь человек получили ранения. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Несмотря на то, что сначала полиция не подтвердила гибель людей в результате удара вражеского "шахеда" по многоэтажке в Сумах, под утро спасатели извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов. Их долгое время было невозможно найти. Также впоследствии получили тела еще двоих без признаков жизни.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас известно около 10 пострадавших, среди которых девочка 7 лет. Из дома, куда попал вражеский беспилотники, отселили более 100 человек.



