Любовный капкан: как ФСБ завербовала женщину-контрактницу в Харьковской области

Служба безопасности Украины разоблачила двух человек, которые помогали российским войскам в Харьковской области. Оба задержанных передавали координаты местоположений украинских подразделений и укреплений, что позволяло врагу обстреливать эти объекты.

Агентурная сеть на Харьковщине: СБУ сорвала планы корректировщиков российской артиллерии

Одним из корректировщиков оказалась 35-летняя женщина, работавшая по контракту в воинской части Харьковской области. Представитель ФСБ, выдававший себя за "обыкновенного" гражданина, вышел на нее через Телеграмм и предложил близкие отношения. Женщина, пользуясь своим служебным положением, собирала важную информацию и передавала ее россиянам. Она самостоятельно обходила город, тайно фиксируя расположение подразделений украинских войск.

Вторым фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района. Он руководил Телеграмм-каналом, где размещал информацию о местонахождении украинских военных. Кроме того, блоггер активно призвал своих подписчиков передавать геолокации военных позиций ВСУ.





У обоих задержанных изъяли мобильные телефоны, где были найдены доказательства их деятельности.

Следователи СБУ объявили им подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за распространение информации о перемещении военных в военное время. Задержанным грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, и они находятся под стражей без возможности внесения залога”, — говорится в сообщении СБУ.

Читайте на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали семерых человек, поджигавших военные автомобили и железнодорожные объекты в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. По данным следствия, задержанные выполняли задачи российских спецслужб, используя для поджогов воспламеняющиеся вещества. После совершения преступлений они снимали видео и отправляли их русским кураторам.