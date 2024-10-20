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Как «возвращают жизнь» на Харьковщину с помощью специальной техники

Машины для разминирования помогают сохранить жизнь саперам

20 октября 2024, 16:28
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Недилько Ксения

Пиротехники ГСЧС ежедневно работают над разминированием полей деоккупированной Харьковской области, используя специальные машины механизированного разминирования PT-300 и DOK-ING MV-10 от международных партнеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Как «возвращают жизнь» на Харьковщину с помощью специальной техники

Разминирование Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковщины

Эти машины позволяют быстро и безопасно очищать большие площади от мин и других взрывоопасных предметов. Благодаря мощным металлическим валам и цепям они разрушают мины на поверхности и под землей, сводя риск для жизни людей к минимуму. Работа пиротехников чрезвычайно важна для безопасности сельского хозяйства и восстановления экономики, ведь они возвращают украинские земли для безопасного использования.

"Саперы ГСЧС предостерегают граждан быть бдительными во время ведения хозяйства в полях и на приусадебных участках, в случае обнаружения подозрительного предмета обращайтесь к специалистам ГСЧС по номеру 101", – отмечают спасатели.

Как «возвращают жизнь» на Харьковщину с помощью специальной техники - фото 2
Как «возвращают жизнь» на Харьковщину с помощью специальной техники - фото 3
Как «возвращают жизнь» на Харьковщину с помощью специальной техники - фото 4
Как «возвращают жизнь» на Харьковщину с помощью специальной техники - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

В Антоновке на Херсонщине два человека пострадали из-за детонации российской взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА. Возле остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные обломочные ранения ног. Ее состояние – тяжелое. Также 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины. "Скорая" доставила обоих пострадавших в больницу для оказания медпомощи.



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