Как будут работать подземные школы в Харькове во время каникул

Осенние каникулы у школьников Харькова в этом году будут, однако подземные школы будут продолжать работать. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Игорь Терехов. Фото: скриншот из видео телемарафона

Для маленьких харьковчан под землей оборудовали образовательные пространства на шести станциях метрополитена, также построили подземную школу, напомнил Терехов.

"Кроме того, мы сегодня строим 6 подземных школ. Три из них уже надеемся в скором времени завершить для того, чтобы дети имели возможность учиться", – сказал мэр.

Во время каникул дети смогут учиться факультативно, чтобы наверстать образовательные потери.

"Помимо этого, мы используем эти просторы для того, чтобы дети имели возможность и общения, и факультативов, и разных кружков для того, чтобы дети учились и находились в таких безопасных местах", — пояснил мэр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В школе Одессы ребенок умер, спустившись в укрытие

О трагическом событии, которое произошло вчера, 21 октября, днем в одном из учебных заведений в Приморском районе города, правоохранители узнали от медиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Одесского районного управления полиции №1.

По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

Читайте также: 17-летний парень избивал девочку кирпичом по голове, насиловал, душил и поджег: что с ребенком

Девочка отказала парню в интимной близости, из-за чего чуть не погибла. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает портал "Комментарии".

17-летний первокурсник колледжа и 15-летняя девочка в совместной компании праздновали день рождения в соседнем селе Харьковщины, выпивали. Дальше они пошли пешком и возле своего дома парень попросил помочь ему открыть дверь, заманил девочку домой и стал приставать.

Что именно он сделал против девочки – читайте по ссылке.