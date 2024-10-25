Инвалидности и пенсии: что делается в Харьковской областной прокуратуре

Из-за скандала с получением инвалидностей и высоких пенсий в органах прокуратуры Харьковская областная прокуратура предоставила подробный отчет о таких данных своих работников.

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Отмечается, что по состоянию на 24.10.2024 в Харьковской областной прокуратуре и 14 окружных прокуратурах работает 471 прокурор, из которых 22 имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 4,6% от общего числа работающих прокуроров. Большинство из них, а именно 17 прокуроров, получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения россии. Вторая группа инвалидности только у 6 прокуроров, из них трое имеют инвалидность с детства.

Среди других оснований получения инвалидности онкологические заболевания, поражение опорно-двигательной системы, потеря глаза, а также травмы, связанные с защитой Родины и т.д.

"Для подтверждения соответствующего статуса прокуроры готовы пройти повторные обследования.

Также сообщаем, что у руководителя Харьковской областной прокуратуры и его заместителей нет инвалидностей каких-либо групп.

Изложенная информация передана в Офис Генерального прокурора в рамках служебного расследования", – отмечают в прокуратуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Хмельнитчина в лидерах, Черкасская область не отстает: где больше прокуроров с инвалидностью

В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование о возможных злоупотреблениях прокуроров при получении групп инвалидности. Проверка включает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда.

По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус личности с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Согласно обработанной на данный момент информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности к полномасштабному вторжению. Что делается в других областях – читайте по ссылке.