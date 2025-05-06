Харьков в руинах: что известно о десятках «прилетов» в городе

Как передает портал "Комментарии", ночью 6 мая российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе было зафиксировано 20 попаданий в разных районах. Сообщалось о двух пострадавших.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

"Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Известно о двух пострадавших", – прокомментировал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам городского головы, в результате одного из ударов возник пожар на одном из крупнейших рынков города в Киевском районе города.

Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил о попадании российских дронов по частному предприятию, торговому центру и частным домам.

Спустя какое-то время Игорь Терехов сообщил, что, по уточненной информации, Харьков получил 20 ударов "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 29 апреля российские захватчики атаковали ударными беспилотниками город Харьков, сообщил глава города Игорь Терехов.

"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны – Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздаются взрывы. Под ударами Шевченковский и Слободской районы", – сообщил Игорь Терехов.

Кроме того, по его словам, беспилотники атаковали Киевский район Харькова.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска почти ежедневно обстреливают Харьков – ракеты, ударные, дроны, авиабомбы. Оккупанты используют широкий арсенал для атаки на город.



