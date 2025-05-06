Харьков в руинах: что известно о десятках «прилетов» в городе

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", ночью 6 мая российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе было зафиксировано 20 попаданий в разных районах. Сообщалось о двух пострадавших.
Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников
По словам городского головы, в результате одного из ударов возник пожар на одном из крупнейших рынков города в Киевском районе города.
Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил о попадании российских дронов по частному предприятию, торговому центру и частным домам.
Спустя какое-то время Игорь Терехов сообщил, что, по уточненной информации, Харьков получил 20 ударов "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям.
Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 29 апреля российские захватчики атаковали ударными беспилотниками город Харьков, сообщил глава города Игорь Терехов.
Кроме того, по его словам, беспилотники атаковали Киевский район Харькова.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска почти ежедневно обстреливают Харьков – ракеты, ударные, дроны, авиабомбы. Оккупанты используют широкий арсенал для атаки на город.
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