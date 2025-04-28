Ситуация ужасная: Терехов рассказал об усилении атак РФ на Харьков

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Кречмаровская Наталия
Российские войска почти ежедневно обстреливают Харьков – ракеты, ударные, дроны, авиабомбы. Оккупанты используют широкий арсенал для атаки на город.
Харьков. Фото из открытых источников
Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о чрезвычайно тяжелой прошлой неделе. По его словам, за семь дней город пережил 54 обстрела — удары день и ночь. Только понедельник и воскресенье были относительно спокойными. В целом же интенсивность атак выросла в разы.
По словам мэра Харькова, в городе ужасающие разрушения — в результате обстрелов снова пострадали жилые дома, школы, садики, больницы, производственные предприятия.
Терехов объяснил, что особенно остро стоит проблема выбитых окон – около полутора тысяч.
Относительно тревог, Терехов рассказал: за последнюю неделю продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилась на 32 часа — это на 34% меньше, чем средняя продолжительность тревог по области. И всего за два месяца воздушные тревоги в городе продолжались на 230 часов меньше.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко, как писал портал "Комментарии", рассказал, что думает о территориальных уступках, которые требует РФ от Украины.
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