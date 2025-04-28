Ситуация ужасная: Терехов рассказал об усилении атак РФ на Харьков

Российские войска почти ежедневно обстреливают Харьков – ракеты, ударные, дроны, авиабомбы. Оккупанты используют широкий арсенал для атаки на город.

Харьков. Фото из открытых источников

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о чрезвычайно тяжелой прошлой неделе. По его словам, за семь дней город пережил 54 обстрела — удары день и ночь. Только понедельник и воскресенье были относительно спокойными. В целом же интенсивность атак выросла в разы.

"24 апреля враг одновременно выпустил 10 ракет и 14 дронов. Это была самая массированная комбинированная атака с начала полномасштабного вторжения. Но хуже всего, что Россия унесла еще одну невинную жизнь. Мужчина, чья машина оказались в эпицентре взрыва "Шахеда", умер в больнице. Медики делали все возможное, чтобы его спасти, но чуда не произошло. Кроме того, ранения получили 18 человек, среди них — ребенок”, — рассказал Терехов. Кроме того, ранения получили 18 человек, среди них — ребенок”, — рассказал Терехов.

По словам мэра Харькова, в городе ужасающие разрушения — в результате обстрелов снова пострадали жилые дома, школы, садики, больницы, производственные предприятия.

Терехов объяснил, что особенно остро стоит проблема выбитых окон – около полутора тысяч.

"Это огромное количество. Уже закрыли все поврежденные. Но вопрос полноценного остекления остается очень актуальным. Ведем переговоры с международными фондами — ищем поддержку Харькову", — отметил Харьковский городской голова.

Относительно тревог, Терехов рассказал: за последнюю неделю продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилась на 32 часа — это на 34% меньше, чем средняя продолжительность тревог по области. И всего за два месяца воздушные тревоги в городе продолжались на 230 часов меньше.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко, как писал портал "Комментарии", рассказал, что думает о территориальных уступках, которые требует РФ от Украины.



