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Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО)

Оккупанты снова сбросили авиабомбы на город, есть пострадавшие

сегодня, 07:41
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Недилько Ксения

Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО)

Ликвидация последствий обстрела Харькова. Фото: НПУ

Вчера около 22:25 в Харькове прогремели мощные взрывы. Из-за "прилетов" авиабомб в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, под ударами оказались три района города.

"По уточненной информации:

1. Киевский район. Повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач.

2. Основянский район. Есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей.

Уже есть информация о девяти раненых", – написал Терехов.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, часть Харькова в результате ударов оккупантов без электроснабжения.

"Профильные службы работают над восстановлением", — отметил председатель ОВА.

По состоянию на 03:00 в Харькове было известно о 12 пострадавших людях из-за российских обстрелов. Полицейские задокументировали последствия атаки противника.

По предварительным данным взрывотехников, военные россии нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами КАБ-250 с УМПК.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал действия врага террором харьковчан со стороны россии: "Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны белгорода, КАБы "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения".

В результате преступных действий военных РФ пострадали 12 гражданских граждан, в том числе семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 38 лет.

Повреждены многоквартирные жилые дома, нежилые постройки, гаражи, СТО, АЗС, частные домовладения и автомобили.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.

Развернута работа штаба следственного управления ГУНП в Харьковской области, где следователи принимают заявления от пострадавших о повреждении имущества. К 03:00 следователи получили 34 заявления от граждан.

По распоряжению главы полиции Харьковщины Владимира Тимошко, полиция будет охранять поврежденные дома, пока коммунальные службы не закроют все окна.

За нарушение законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 2
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 3
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 4
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 5
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 6
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 7
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 8
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 9
Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО) - фото 10

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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