Еще одна область усилит эвакуацию населения и оказание гуманитарной помощи

Об этом говорилось в ходе заседания Управления ООН по координации гуманитарных дел OCHA Ukraine с участием заместителя начальника Харьковской ОВА Евгения Иванова, представителей международных благотворительных фондов и локальных волонтерских организаций, информирует портал "Комментарии".

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Участники заседания обсудили насущные вопросы о ходе эвакуационных мероприятий в прифронтовых и приграничных населенных пунктах Харьковщины. Особое внимание было уделено постоянному оказанию гуманитарной и денежной помощи, юридического сопровождения и психологической поддержки эвакуированным лицам на территории транзитного пункта.

"В результате вражеской вооруженной агрессии в Харьковской области планируем эвакуировать из прифронтовых громад на Купянском и Боровском направлениях еще около 9 тысяч человек. Все люди, которые из-за вооруженной агрессии врага вынужденно покидают свои дома, нуждаются в постоянной гуманитарной помощи, в том числе продуктовых и гигиенических наборах, денежной поддержке, юридической поддержке и психологическом сопровождении. Отдельный важный вопрос – надлежащее устройство мест компактного расположения эвакуированных лиц на территории Харьковской области с учетом потребностей людей из маломобильных групп населения", – отметил Евгений Иванов.

Начальник Харьковской ОВА призвал международных партнеров и представителей локальных общественных организаций и благотворительных фондов к совместному усилению работы в этом направлении.

Участники встречи также уделили внимание вопросам подготовки региона к осенне-зимнему отопительному сезону, обеспечению громад Харьковщины твердым топливом, утеплению домов и обеспечению нуждающихся людей теплой одеждой.

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