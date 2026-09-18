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Двойной удар по Харькову: оккупанты дважды в час атаковали ракетами

Ракетный обстрел Харькова 18 сентября: под вражеским огнем оказался Индустриальный район

18 сентября 2026, 13:09
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Недилько Ксения

Войска Российской Федерации совершили очередной акт террора против гражданского населения Харькова, нанеся несколько последовательных ударов по одному из промышленных и жилых районов города. Утренняя воздушная тревога завершилась для жителей мегаполиса громкими взрывами.

Двойной удар по Харькову: оккупанты дважды в час атаковали ракетами

Иллюстративное фото

О первом факте вражеского попадания глава города проинформировал общину в первые минуты после происшествия.

"Враг нанес ракетный удар по Индустриальному району города, — срочно обратился к харьковчанам городской голова Игорь Терехов в своем официальном канале в 12:01. Призывая людей не покидать укрытий до полной безопасности, мэр добавил: — Последствия уточняем".

Однако на первом прилете российские захватчики не остановились. Пока на месте происшествия начинались первоочередные спасательные мероприятия, противник прибег к коварной тактике повторного обстрела.

"Враг нанес повторный ракетный удар по Индустриальному району", — констатировал городской голова Игорь Терехов в новом экстренном сообщении в 12:40.

В настоящее время на местах попаданий работают подразделения ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи и правоохранители, фиксирующие очередные военные преступления оккупантов. Жителей Харькова в очередной раз настоятельно призывают строго соблюдать правила безопасности и не публиковать фото- или видеоматериалы с мест прилетов в социальных сетях, чтобы не корректировать огонь врага.

Информация обновляется.



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