Двойной удар по Харькову: оккупанты дважды в час атаковали ракетами

Войска Российской Федерации совершили очередной акт террора против гражданского населения Харькова, нанеся несколько последовательных ударов по одному из промышленных и жилых районов города. Утренняя воздушная тревога завершилась для жителей мегаполиса громкими взрывами.

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О первом факте вражеского попадания глава города проинформировал общину в первые минуты после происшествия.

"Враг нанес ракетный удар по Индустриальному району города, — срочно обратился к харьковчанам городской голова Игорь Терехов в своем официальном канале в 12:01. Призывая людей не покидать укрытий до полной безопасности, мэр добавил: — Последствия уточняем".

Однако на первом прилете российские захватчики не остановились. Пока на месте происшествия начинались первоочередные спасательные мероприятия, противник прибег к коварной тактике повторного обстрела.

"Враг нанес повторный ракетный удар по Индустриальному району", — констатировал городской голова Игорь Терехов в новом экстренном сообщении в 12:40.

В настоящее время на местах попаданий работают подразделения ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи и правоохранители, фиксирующие очередные военные преступления оккупантов. Жителей Харькова в очередной раз настоятельно призывают строго соблюдать правила безопасности и не публиковать фото- или видеоматериалы с мест прилетов в социальных сетях, чтобы не корректировать огонь врага.

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