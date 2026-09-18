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Подвійний удар по Харкову: окупанти двічі за годину атакували ракетами

Ракетний обстріл Харкова 18 вересня: під ворожим вогнем опинився Індустріальний район

18 вересня 2026, 13:09
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Недилько Ксения

Війська Російської Федерації здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Харкова, завдавши кількох послідовних ударів по одному з промислових та житлових районів міста. Ранкова повітряна тривога завершилася для мешканців мегаполіса гучними вибухами.

Подвійний удар по Харкову: окупанти двічі за годину атакували ракетами

Ілюстративне фото

Про перший факт ворожого влучання очільник міста поінформував громаду у перші хвилини після події.

"Ворог завдав ракетного удару по Індустріальному району міста, — терміново звернувся до харків'ян міський голова Ігор Терехов у своєму офіційному каналі о 12:01. Закликаючи людей не залишати укриттів до повної безпеки, мер додав: — Наслідки наразі уточнюємо".

Проте на першому прильоті російські загарбники не зупинилися. Поки на місці події розпочиналися першочергові рятувальні заходи, супротивник вдався до підступної тактики повторного обстрілу.

"Ворог завдав повторного ракетного удару по Індустріальному району", — констатував міський голова Ігор Терехов у новому екстреному повідомленні о 12:40.

Наразі на місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, бригади швидкої медичної допомоги та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини окупантів. Жителів Харкова вкотре наполегливо закликають суворо дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото- чи відеоматеріали з місць прильотів у соціальних мережах, аби не коригувати вогонь ворога.

Інформація оновлюється.



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