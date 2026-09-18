Подвійний удар по Харкову: окупанти двічі за годину атакували ракетами

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Недилько Ксения
Війська Російської Федерації здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Харкова, завдавши кількох послідовних ударів по одному з промислових та житлових районів міста. Ранкова повітряна тривога завершилася для мешканців мегаполіса гучними вибухами.
Ілюстративне фото
Про перший факт ворожого влучання очільник міста поінформував громаду у перші хвилини після події.
Проте на першому прильоті російські загарбники не зупинилися. Поки на місці події розпочиналися першочергові рятувальні заходи, супротивник вдався до підступної тактики повторного обстрілу.
Наразі на місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, бригади швидкої медичної допомоги та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини окупантів. Жителів Харкова вкотре наполегливо закликають суворо дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото- чи відеоматеріали з місць прильотів у соціальних мережах, аби не коригувати вогонь ворога.
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