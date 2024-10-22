Денис Шмыгаль: В Харьковской области будет реализован пилотный проект

Пилотный проект по приоритизации гуманитарного разминирования реализуют в Харьковской области. Об этом удалось договориться с Великобританией и Швейцарией во время Конференции по противоминной деятельности в Лозанне, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Цель проекта — наработать эффективный алгоритм, который позволит очистить прежде всего те земли, в которых нуждаются люди и экономика.

"Мы уже вернули в эксплуатацию 35 тысяч квадратных километров наших земель. Стараемся в разы ускорить темпы работ. Наша амбициозная цель – до 2033 года обследовать абсолютное большинство потенциально заминированной территории", – отметил Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ПТУшники и школьники делают "самопальные БПЛА" для оккупантов: чем они опасны

Самодельные БПЛА, которые производят дети в россии, оккупанты массово запускают по позициям украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

"Сделаны "из г*вна и палок", конечно, и все же — нужно знать, с чем имеем дело", — рассказывает воин спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" "Сова", сбивший несколько таких "дронов" из автомата. Фанерная "птичка" несет 150-200 граммов тротила и два десятка шариков.

"Боеприпас здесь рассчитан больше, чтобы напугать человека. Но фишка в том, что метров за 700 до цели они отключают двигатель — и оно дальше планирует бесшумно", — говорит "Сова". "Цена такого вместе с батарейками – долларов 300. Мы провели расследование – делают их дети, старшеклассники и ПТУшники. Делают массово и запускают массово", – отметил военный.