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Денис Шмыгаль: В Харьковской области будет реализован пилотный проект

Харьковская область – одна из самых загрязненных ВОП среди других регионов Украины

22 октября 2024, 16:31
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Недилько Ксения

Пилотный проект по приоритизации гуманитарного разминирования реализуют в Харьковской области. Об этом удалось договориться с Великобританией и Швейцарией во время Конференции по противоминной деятельности в Лозанне, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль: В Харьковской области будет реализован пилотный проект

Иллюстративное фото

Цель проекта — наработать эффективный алгоритм, который позволит очистить прежде всего те земли, в которых нуждаются люди и экономика.

"Мы уже вернули в эксплуатацию 35 тысяч квадратных километров наших земель. Стараемся в разы ускорить темпы работ. Наша амбициозная цель – до 2033 года обследовать абсолютное большинство потенциально заминированной территории", – отметил Шмыгаль.

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