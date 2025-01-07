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Что в Харькове будет с транспортом: власть сделала заявление

В Харькове весь транспорт планируют перекрасить в единый цвет

сегодня, 08:19
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Недилько Ксения

Муниципальный транспорт в Харькове постепенно приводят к единому цветовому стандарту. Об этом рассказал заместитель городского головы – директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой, сообщают в Харьковском горсовете.

Что в Харькове будет с транспортом: власть сделала заявление

Харьковский метрополитен

Он напомнил, что в 2021 году по инициативе мэра Игоря Терехова красный был утвержден как основной цвет транспорта в Харькове, что будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах.

По его словам, 150 муниципальных автобусов, ранее закупленных городом, подходят под утвержденный стандарт. Теперь цветовой стандарт внедряется и в метро. Так, в рамках планового ремонта один из поездов метрополитена был перекрашен. В ближайшее время он начнет курсировать по Холодногорско-Заводской линии.

Процесс унификации всего транспорта будет длительным.

"Трамваи хорошо вписываются в это решение, ведь имеют красно-желтую окраску. При проведении текущих работ по восстановлению другого наземного транспорта вся техника, в частности, троллейбусы, также будет перекрашена", – отметил Дмитрий Липовой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове на Салтовке построят самую дорогую подземную школу: стоимость материалов завышена в разы.

Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета заключил соглашение с частным предприятием "Строительная фирма "Промтекс" на строительство подземной школы за 160,7 млн грн." Об этом Харьковскому антикоррупционному центру стало известно с сайта Prozorro.

Речь идет о строительстве защитного сооружения на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке. Ожидаемая стоимость работ была 163,89 млн грн, но в ходе торгов цена уменьшилась на три миллиона гривен. Это будет самая дорогая подземная школа как в Харькове, так и области. Стоит отметить, что строительство первой подземной школы в Индустриальном районе стоило менее 60 миллионов гривен (то есть в 2,5 раза меньше). Вдвое меньше стоила и вторая подземная школа в Харькове.



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