В Днепре произошел скандал в частном лицее: что сделали ученики и директор

Вчера в местных пабликах Днепра разлетелось видео, на котором директор частного лицея ругает нецензурными словами воспитанников, используя русский язык.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета высказали осудительное мнение по поводу инцидента, отметив, что предположительно руководитель заведения продемонстрировала недопустимое поведение, используя ненормированную лексику и грубость, общаясь на русском языке с учениками, что недопустимо в украинской школе.

"Такие действия противоречат этическим нормам педагогической деятельности и игнорируют языковую политику, которая предусматривает использование государственного языка во всех образовательных учреждениях.

Кроме того, в частной школе, где учредителем является частное лицо, ответственность за деятельность учреждения лежит на нем, согласно действующему законодательству.

Уважаемые родители, выбирая частное заведение, будьте внимательны, проверяйте документы, знакомьтесь с учредителем, ведь за ваших детей несет ответственность именно администрация школы.

Вопросы безопасности и благосостояния детей являются ключевыми в образовательном процессе, и именно это должно быть главным приоритетом каждого учебного заведения", – написали в горсовете.





В комментариях к одной из публикаций популярного паблика директор Алина Кирпале сообщила, что дети 9-х и 10-х классов разбили частное имущество, опорожнялись в укрытии и на документы, разбили три туалета. На замечания директора и преподавателей дети не реагировали, после чего на видео попал момент, когда директор сорвалась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Одессе стражи порядка разоблачили директора одного из профессиональных колледжей, который требовал неправомерную выгоду. Согласно информации, задержанный пытался получить 1000 долларов при содействии в возобновлении обучения бывшей студентке. Следствие уже выдвинуло ему подозрение, и за совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.