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Утренний террор в Днепре: после серии взрывов вспыхнул сильный пожар, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

Атака на Днепр 20 октября: Александр Ганжа сообщил о первых последствиях попадания вражеских дронов

20 октября 2026, 09:34
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Недилько Ксения

Российская армия в очередной раз подвергла коварному утреннему обстрелу гражданскую инфраструктуру Днепра, запустив в сторону жилых и промышленных кварталов города новейшие реактивные ударные беспилотные аппараты. Серия громких взрывов заставила жителей мегаполиса срочно спускаться в бомбоубежища и держаться подальше от окон.

Утренний террор в Днепре: после серии взрывов вспыхнул сильный пожар, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

О первых критических последствиях воздушного нападения глава Днепропетровской ОВА проинформировал громаду в первые минуты после объявления отбоя.

"Враг снова нанес удар по Днепру, — срочно обратился к жителям областного центра начальник Днепрова Александр Ганжа, призывая граждан сохранять информационную тишину и не помогать враждебным корректировщикам огня. Очерчивая ситуацию на месте прилета, руководитель администрации добавил: — В результате попадания вспыхнул пожар. Предварительно есть раненые".

Очевидцы отмечают, что взрывная волна детонации боевых частей БПЛА была чрезвычайной силы. Огромный по масштабам столб черного дыма поднялся над городом, его отчетливо наблюдают жители многих близлежащих микрорайонов.

В зоне чрезвычайного происшествия в усиленном режиме развернули работу подразделения ГСЧС, парамедики и патрульная полиция.

ОБНОВЛЕНО: Александр Ганжа в 09:25: "Три человека получили ранения из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами. Он в тяжелом состоянии".

Информация обновляется.

Утренний террор в Днепре: после серии взрывов вспыхнул сильный пожар, есть раненые (ОБНОВЛЕНО) - фото 2




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