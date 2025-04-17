Россияне вновь бьют по Днепропетровщине: есть погибшие и тяжелые раненые

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области. Так в результате обстрела из артиллерии российскими оккупантами города Никополь Днепропетровской области погибли двое мужчин, еще пять человек получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар по Никополю. Фото: Днепропетровская ОВА

"В Никополе погибли двое мужчин — 56 и 61 лет. россияне убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии", – отметил Сергей Лысак.

По его словам, пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии.

Возник пожар. Много разрушений, повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная атака БпЛА по Днепру привела к трагическим последствиям. В Днепре погибли три человека, среди них – ребенок. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным, 10 беспилотников защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной.

Всего в Днепре пострадали 30 человек, пятеро – дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один – в тяжелом состоянии.

В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же – частных.

Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто.

"В Межирицкой громаде Павлоградского района возник пожар. Ее спасатели потушили. Поврежден грузовик и автомобильные боксы. На Никопольщине из-за вражеских ударов страдали райцентр, Марганецкая и Мировская громады. Агрессор применял дроны-камикадзе и артиллерию. Разбиты частный дом, хозяйственное сооружение, гараж, автомойка, газопровод", – сообщил председатель ОВА о последствиях ударов по области.



