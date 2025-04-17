Что сейчас с пострадавшими в Днепре: данные ОВА

Массированная атака БпЛА по Днепру привела к трагическим последствиям. В Днепре погибли три человека, среди них – ребенок. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на утро. По его данным, 10 беспилотников защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной.

Последствия удара по Днепру. Фото: Николай Лукашук

Всего в Днепре пострадали 30 человек , пятеро – дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один – в тяжелом состоянии.

В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же – частных.

Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто.

" В Межирицкой громаде Павлоградского района возник пожар. Ее спасатели потушили. Поврежден грузовик и автомобильные боксы. На Никопольщине из-за вражеских ударов страдали райцентр, Марганецкая и Мировская громады. Агрессор применял дроны-камикадзе и артиллерию. Избиты частный дом, хозяйственное сооружение, гараж, автомойка, газопровод ", – сообщил председатель ОВА о последствиях ударов по области.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера с вечера в Днепре раздавались мощные взрывы из-за массированной атаки "шахедов" на город. После этого в разных районах Днепра произошли пожары.

По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в разных районах Днепра уже идет ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники. "Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Обследования будут продолжаться до утра. Особенно в частной застройке. В больницах города помогают раненым. В общей сложности количество пострадавших увеличилось уже до 28 — четверо из них дети. Благодарю всех, кто в эту тяжелую ночь рядом с людьми. Искренние соболезнования семьям погибших", – написал Филатов.