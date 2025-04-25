Россияне массированно ударили по Днепропетровщине: что известно о погибших и раненых

Ночью 25 апреля российские захватнические войска атаковали ударными дронами-камикадзе Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов, по предварительным данным, есть погибшая и 8 раненых. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар по Павлограду. Фото: из открытых источников

"Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками... В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке. Предварительно, есть погибшие и раненые. Информация уточняется", – сообщил руководитель Днепропетровской области.

Спустя какое-то время Сергей Лысак проинформировал, что в Павлограде, предварительно погибла женщина 76 лет, еще 8 человек получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

Чиновник добавил, что били россияне и по Никопольскому району. Применяли для обстрела FPV-дроны и РСЗО "Град".

"Попали по самому Никополю и Марганецкой общине. Повреждено предприятие. Никто не пострадал", – заявил Сергей Лысак.

Отметим, в ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги также раздалась серия взрывов, зафиксированы попадания вражеских беспилотников, вспыхнули пожары. Об этом у себя в соцсети сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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