logo

BTC/USD

76836

ETH/USD

2254.03

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Россияне атаковали большой областной центр: снесли часть многоэтажки
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне атаковали большой областной центр: снесли часть многоэтажки

Россия более 20 раз атаковала четыре района Днепропетровской области ракетами и беспилотниками

3 ноября 2026, 07:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска в ночь и утром 3 ноября нанесли серию ударов по Днепропетровской области. Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы и административные здания. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Россияне атаковали большой областной центр: снесли часть многоэтажки

Удар по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

О последствиях сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, российские силы атаковали Днепр и Криворожский район, повредив инфраструктурные объекты и жилые дома. На местах попаданий работают экстренные службы.

Особенно серьезные разрушения зафиксированы в Днепре. По опубликованным фотографиям видно, что значительная часть четырехэтажного жилого дома разрушена. Городской голова Борис Филатов уточнил, что попадания пришлись на Самарский район. Среди поврежденных объектов – теплоэлектроцентраль, жилой квартал, отдел полиции и медицинское учреждение.

По состоянию на 7:30 российские войска более 20 раз атаковали четыре района области, применяя ракеты и ударные беспилотники.

На Криворожье повреждена инфраструктура. Под обстрелами также находились Никопольский район и несколько территориальных громад, включая Марганецкую, Покровскую, Миривскую и Червоногригорьевскую. Там повреждены частный дом, предприятие и складское помещение.

Кроме того, в Николаевской громаде Синельниковского района после атаки возник пожар.

Число пострадавших и масштабы разрушений могут уточняться. На местах российских ударов продолжают работать профильные службы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 ноября российские войска атаковали Украину ракетами и управляемыми авиабомбами. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении баллистических ракет в направлении населенных пунктов Днепропетровской и Винницкой областей. В частности, угрозу фиксировали для Кривого Рога и Зеленодольска, а также Ладыжина и Гайсина. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости