Россияне атаковали большой областной центр: снесли часть многоэтажки

Российские войска в ночь и утром 3 ноября нанесли серию ударов по Днепропетровской области. Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы и административные здания. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Удар по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

О последствиях сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, российские силы атаковали Днепр и Криворожский район, повредив инфраструктурные объекты и жилые дома. На местах попаданий работают экстренные службы.

Особенно серьезные разрушения зафиксированы в Днепре. По опубликованным фотографиям видно, что значительная часть четырехэтажного жилого дома разрушена. Городской голова Борис Филатов уточнил, что попадания пришлись на Самарский район. Среди поврежденных объектов – теплоэлектроцентраль, жилой квартал, отдел полиции и медицинское учреждение.

По состоянию на 7:30 российские войска более 20 раз атаковали четыре района области, применяя ракеты и ударные беспилотники.

На Криворожье повреждена инфраструктура. Под обстрелами также находились Никопольский район и несколько территориальных громад, включая Марганецкую, Покровскую, Миривскую и Червоногригорьевскую. Там повреждены частный дом, предприятие и складское помещение.

Кроме того, в Николаевской громаде Синельниковского района после атаки возник пожар.

Число пострадавших и масштабы разрушений могут уточняться. На местах российских ударов продолжают работать профильные службы.

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