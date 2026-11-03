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Росіяни атакували великий обласний центр: знесли частину багатоповерхівки

Росія понад 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області ракетами та безпілотниками

3 листопада 2026, 07:46
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Кравцев Сергей

Російські війська в ніч та вранці 3 листопада завдали серії ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали та адміністративні будівлі. Внаслідок обстрілів постраждали чотири особи.

Росіяни атакували великий обласний центр: знесли частину багатоповерхівки

Удар по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Про наслідки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські сили атакували Дніпро та Криворізький район, пошкодивши інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. На місцях влучень працюють екстрені служби.

Особливо серйозні руйнування зафіксовано у Дніпрі. За опублікованими фотографіями видно, що значну частину чотириповерхового житлового будинку зруйновано. Міський голова Борис Філатов уточнив, що попадання припали на Самарський район. Серед пошкоджених об'єктів – теплоелектроцентраль, житловий квартал, відділ поліції та медичний заклад.

Станом на 7:30 російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області, застосовуючи ракети та ударні безпілотники.

На Криворіжжі пошкоджено інфраструктуру. Під обстрілами також знаходилися Нікопольський район та кілька територіальних громад, включаючи Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську. Там пошкоджено приватний будинок, підприємство та складське приміщення.

Крім того, у Миколаївській громаді Синельниківського району після атаки виникла пожежа.

Число постраждалих та масштаби руйнувань можуть уточнюватись. На місцях російських ударів продовжують працювати профільні служби.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 3 листопада російські війська атакували Україну ракетами та керованими авіабомбами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей. Зокрема, загрозу фіксували для Кривого Рогу та Зеленодольська, а також Ладижина та Гайсина.




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