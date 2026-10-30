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Повторный "прилет" по вокзалу и тотальный хаос: РФ совершила страшный ад в Днепре (ОБНОВЛЕНО)

В результате российских обстрелов на Днепропетровщине получило значительные повреждения энергетическое оборудование, из-за чего сотни тысяч жителей остались без электроснабжения

30 октября 2026, 08:55
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Клименко Елена

После ночной российской атаки Днепр оказался в сложной ситуации с электроснабжением. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах. Несмотря на работу энергетиков ночью, нагрузка на систему остается чрезмерной, поэтому часть городской инфраструктуры вынуждена работать от генераторов.

Повторный "прилет" по вокзалу и тотальный хаос: РФ совершила страшный ад в Днепре (ОБНОВЛЕНО)

Фото: из открытых источников

Утром глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о возобновлении электроснабжения для части потребителей. Однако поврежденная в результате обстрелов энергосистема не выдержала нагрузки, и Днепр снова остался без света. Восстановительные работы продолжаются, а системы жизнеобеспечения города переводят на резервное питание.

Из-за блекаута возникли и серьезные проблемы с транспортом. Мэр Борис Филатов призвал жителей по возможности оставаться дома, чтобы избежать транспортного коллапса. Пока не курсируют трамваи, троллейбусы и метро.

В то же время в городском департаменте транспортной инфраструктуры сообщили о частичном возобновлении работы метрополитена. Поезда двигаются по графику выходного дня, интервал между ними составляет 16 минут.

Кроме того, в Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК предупредили, что обычные графики бездействуют в Днепре, прилегающих к областному центру районах и части Павлоградского района.

Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и первоочередным питанием объектов критической инфраструктуры. Цель — как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома жителей области.

Также в ночь на 30 октября российские войска снова нанесли удар по железнодорожному вокзалу Днепра. О повторной атаке сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. В то же время он не стал уточнять, какие именно повреждения получил объект и являются ли пострадавшие.

По словам Перцовского, ночь в Днепре была очень сложной. Город пережил очередные обстрелы, а ситуацию осложнило масштабное обесточивание региона.

Новый удар по вокзалу произошел менее чем через сутки после предварительной атаки, когда российский реактивный беспилотник попал в перрон, где находился пассажирский поезд. Число погибших в результате того обстрела увеличилось до 15 человек. В больнице скончался 40-летний мужчина, при жизни которого медики долго боролись.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские войска могут использовать гуманитарное перемирие в Херсонской области для подготовки нового наступления.



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