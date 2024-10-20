Оккупанты выпустили баллистику на Днепропетровщину: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Вечером 19 октября около 23 часов в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели мощные взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения по направлению оккупированного Крыма.

Иллюстративное фото

По данным руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, идет аварийно-спасательная операция. На месте попаданий работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы.

"Вниманию жителей пострадавших домов – штаб помощи людям разворачивается в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе 11, туда уже везут стройматериалы – пленку, ОСБ и другое. Ближайший Пункт незламности — ОШ №109 по адресу: ул. Ярослава Мудрого, 83". – написал Вилкул.

Он также сообщил, что по состоянию на 01:39 было известно о 13 пострадавших людях, из них один человек находился в операционной из-за ранений.

ОБНОВЛЕНО: По уточненным данным ДнепрОВА по состоянию на утро, из-за российских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек. Из них 14 понадобилась помощь медиков. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех – средней тяжести.

Повреждены отель, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов. Избиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета скорой.

В городе развернули штабы. Там принимаются заявления о поврежденном имуществе. А еще – выдают стройматериалы. Людей снабжают пищей и горячим чаем.

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"Мы понимаем, как дифференцировки тревог важны для бизнеса и образования. Но не стоит забывать, что скорость полета ракеты 20-30 секунд из Белгородщины в Харьков. У нас за одну минуту ракета пролетает над всей областью. Скорость КАБов, безусловно, медленнее, но …

Мы, как военная администрация, подняли эти вопросы и подали на обсуждение, но это ответственность Минобороны и Генерального штаба. Пока вопрос заходит в обработку, но дать 100% гарантии что на КАбы, что на ракеты, взять на себя ответственность и дифференцировать, куда летит – на Купянск или Волчанск – вряд ли кто-то возьмет на себя такую ответственность. Возможно, в дальнейшем найдут все же какое-нибудь решение, которое позволит дифференцировать тревоги", – отметил Иванов.