Массированная атака на Днепр и область: что известно о погибших и пострадавших

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Кравцев Сергей
В ночь на 26 июля российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и область. В итоге подтверждена гибель двоих людей, еще пятеро пострадавших. Возникли большие пожары, много повреждений. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Сергей Лысак
Сергей Лысак отметил, что в результате атаки в Днепре погиб мужчина, пострадала женщина.
По его информации, зафиксировано также несколько серьезных возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.
Лысак отметил, что в Днепровском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 26 июля около 01:30 в городе Днепр начали раздаваться мощные взрывы. Сначала оккупанты ударили по торговому гипермаркету в городе Каменское. Затем областной центр атаковали баллистикой из разных направлений, вероятно были применены ракеты типа "Искандер".
Также издание "Комментарии" сообщало – угроза Днепропетровщине выросла в разы: какой населенный пункт захватила Россия.