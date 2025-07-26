Массированная атака на Днепр и область: что известно о погибших и пострадавших

В ночь на 26 июля российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и область. В итоге подтверждена гибель двоих людей, еще пятеро пострадавших. Возникли большие пожары, много повреждений. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Сергей Лысак

"Страшная ночь. Массированная комбинированная атака на область. Предварительно 7 ракет и 26 БпЛА защитники неба сбили. Об этом сообщили в ЮгК. К сожалению, есть и попадание", – отметил глава Днепропетровской области.

Сергей Лысак отметил, что в результате атаки в Днепре погиб мужчина, пострадала женщина.

"Истерзана многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке – занялись авто", – говорит руководитель Днепропетровской области.

По его информации, зафиксировано также несколько серьезных возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.

Лысак отметил, что в Днепровском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 26 июля около 01:30 в городе Днепр начали раздаваться мощные взрывы. Сначала оккупанты ударили по торговому гипермаркету в городе Каменское. Затем областной центр атаковали баллистикой из разных направлений, вероятно были применены ракеты типа "Искандер".

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