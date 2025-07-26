logo

BTC/USD

117252

ETH/USD

3709.99

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Оккупанты атаковали Днепр: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты атаковали Днепр: что известно

Армия РФ нанесла массированный удар по Днепру

26 июля 2025, 04:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью около 01:30 в городе Днепр начали раздаваться мощные взрывы. Сначала оккупанты ударили по торговому гипермаркету в городе Каменское. Затем областной центр атаковали баллистикой из разных направлений, вероятно были применены ракеты типа "Искандер".

Оккупанты атаковали Днепр: что известно

Оккупанты атаковали Днепр: что известно

Позже почти сразу в городе началась массированная атака ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Герань". Атака продолжалась около полутора часов. Беспилотники массированно атаковали все районы Днепра. В городе работало ПВО, начались пожары.

Уже около 4 утра, когда был отбой тревоги по угрозам беспилотников и люди вышли из укрытий, в городе раздалась воздушная тревога на крылатые ракеты. Снова в Днепре прогремели мощные взрывы, местные соцсети сообщают, что горит многоэтажка.

В городе сохраняется воздушная тревога. Находитесь в укрытиях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости