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Недилько Ксения
Российская армия нанесла коварный воздушный удар по густонаселенному центру Днепра, избрав как мишень чисто гражданские объекты и административные сооружения. Мощный взрыв, раздавшийся вблизи местной мэрии, повлек за собой масштабные разрушения коммерческой и жилой застройки, а также привел к жертвам среди мирного населения.
Борис Филатов, мэр Днепра
Мэр Борис Филатов оперативно обнародовал официальные данные о последствиях вражеского прилета и раскрыл вероятный замысел врага.
Последствия взрыва оказались очень серьезными для окружающей инфраструктуры. Кроме офисного центра, разрушений и повреждений разной степени подверглись соседние объекты, в частности муниципальные учреждения и жилищный фонд города.
Руководитель Днепра выразил искреннюю благодарность спасателям ГСЧС, работникам полиции, медикам и коллегам из областной военной администрации за слаженную круглосуточную работу на месте трагедии. Напоследок Борис Филатов снова призвал днепрян беречь свою жизнь, не игнорировать сигналы воздушной опасности и немедленно спускаться к укрытиям во время сирен, поскольку угроза повторных обстрелов остается крайне высокой.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский после обстрелов Днепра и Киева подчеркнул, что Россия почувствует ответ за эти преступления.