Российская армия нанесла коварный воздушный удар по густонаселенному центру Днепра, избрав как мишень чисто гражданские объекты и административные сооружения. Мощный взрыв, раздавшийся вблизи местной мэрии, повлек за собой масштабные разрушения коммерческой и жилой застройки, а также привел к жертвам среди мирного населения.

Борис Филатов, мэр Днепра

Мэр Борис Филатов оперативно обнародовал официальные данные о последствиях вражеского прилета и раскрыл вероятный замысел врага.

"Центр Днепра. Обычный бизнес-центр, граничащий с мэрией. Никакой военной цели, — констатировал глава города, подчеркивая совершенно невоенный характер пораженного района. Оценивая мотивы кремлевских террористов, чиновник добавил: — Скорее всего, россияне хотели ударить по зданию горсовета, чтобы парализовать работу органов власти. Но у них ничего не получится".

Последствия взрыва оказались очень серьезными для окружающей инфраструктуры. Кроме офисного центра, разрушений и повреждений разной степени подверглись соседние объекты, в частности муниципальные учреждения и жилищный фонд города.

"В целом, кроме изуродованного офисного здания, повреждены также шесть близлежащих жилых домов. А еще наш департамент транспорта и ветеранское пространство, — детализировал Борис Филатов масштабы нанесенного ущерба, отмечая, что коммунальные службы уже приступают к уборке обломков и стекла. Сообщая о ходе спасательной операции и судьбе людей, мэр подытожил: — Около полусотни человек удалось эвакуировать. Сейчас известно о 18 раненых, среди которых в том числе и сотрудники горсовета. Но, к сожалению, есть трое погибших. Мои соболезнования семьям, потерявшим близких".

Руководитель Днепра выразил искреннюю благодарность спасателям ГСЧС, работникам полиции, медикам и коллегам из областной военной администрации за слаженную круглосуточную работу на месте трагедии. Напоследок Борис Филатов снова призвал днепрян беречь свою жизнь, не игнорировать сигналы воздушной опасности и немедленно спускаться к укрытиям во время сирен, поскольку угроза повторных обстрелов остается крайне высокой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский после обстрелов Днепра и Киева подчеркнул, что Россия почувствует ответ за эти преступления.