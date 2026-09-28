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Кривавий приліт у середмістя Дніпра: Філатов здогадується, куди били росіяни

Руйнування в центрі міста: мер Дніпра повідомив про евакуацію 50 людей та пошкодження житлових будинків

28 вересня 2026, 16:18
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Недилько Ксения

Російська армія завдала підступного повітряного удару по густонаселеному центру Дніпра, обравши як мішень суто цивільні об'єкти та адміністративні споруди. Потужний вибух, що пролунав поблизу місцевої мерії, спричинив масштабні руйнування комерційної та житлової забудови, а також призвів до жертв серед мирного населення.

Кривавий приліт у середмістя Дніпра: Філатов здогадується, куди били росіяни

Борис Філатов, мер Дніпра

Міський голова Борис Філатов оперативно оприлюднив офіційні дані щодо наслідків ворожого прильоту та розкрив ймовірний замисел ворога.

"Середмістя Дніпра. Звичайний бізнес-центр, що межує із мерією. Жодної військової цілі, — констатував очільник міста, підкреслюючи абсолютно невійськовий характер ураженого району. Оцінюючи мотиви кремлівських терористів, посадовець додав: — Найімовірніше, що росіяни таки хотіли вгатити по будівлі міськради — аби паралізувати роботу органів влади. Але в них нічого не вийде".

Наслідки вибуху виявилися дуже серйозними для навколишньої інфраструктури. Окрім офісного центру, руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали сусідні об'єкти, зокрема муніципальні заклади та житловий фонд міста.

"Загалом нині, крім понівеченої офісної будівлі, пошкоджено також шість прилеглих житлових будинків. А ще наш департамент транспорту і ветеранський простір, — деталізував Борис Філатов масштаби завданих збитків, зазначаючи, що комунальні служби вже стають до прибирання уламків та скла. Повідомляючи про хід рятувальної операції та долю людей, мер підсумував: — Близько пів сотні людей вдалося евакуювати. Нині відомо про 18 поранених, серед яких зокрема й співробітники міськради. Але, на жаль, є троє загиблих. Мої співчуття родинам, що втратили близьких".

Керівник Дніпра висловив щиру подяку рятувальникам ДСНС, працівникам поліції, медикам та колегам із обласної військової адміністрації за злагоджену цілодобову роботу на місці трагедії. Наостанок Борис Філатов вкотре закликав дніпрян берегти своє життя, не ігнорувати сигнали повітряної небезпеки та негайно спускатися до укриттів під час сирен, оскільки загроза повторних обстрілів залишається вкрай високою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський після обстрілів Дніпра та Києва наголосив, що Росія відчує відповідь за ці злочини.



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