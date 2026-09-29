Громады не выживут: на Днепропетровщине призвали власти не забирать налоги

Днепропетровская область оказалась перед угрозой серьезного социально-экономического кризиса из-за остановки ведущих металлургических заводов и горнорудных комбинатов. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил о риске массовой безработицы и призвал центральные власти пересмотреть бюджетную политику по прифронтовому региону.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава облсовета поделился тревожным известием, которое получил от своего знакомого. В сообщении говорилось, что промышленный гигант "Арселор" прекратил работу, из-за чего более 150 специалистов мгновенно оказались без заработка и вынуждены искать новое место трудоустройства.

"Без средств к существованию рискуют остаться десятки тысяч граждан, — отмечает Лукашук, очерчивая масштабы проблемы: — Речь идет как о непосредственных рабочих этих комбинатов, так и о персонале многочисленных подрядных организаций, оказывавших услуги на аутсорсе. И такая критическая ситуация сейчас фиксируется только в пределах Кривого Рога".

Чиновник подчеркнул, что силами исключительно города и области возобновить работу этих предприятий невозможно — здесь нужно скоординированное и очень сложное решение Кабмина и непосредственных владельцев компаний. Ситуацию усложняет и то, что из-за атак РФ останавливаются и оптимизируют штаты и другие промышленные объекты области: "АрселорМиттал", "Каметсталь", а также ряд ГОКов и КЖРК. Как следствие, налоговые поступления в бюджеты стремительно падают.

Несмотря на это, Государственное казначейство уже вторую неделю подряд приостанавливает финансирование части расходов местных общин и коммунальщиков из-за нехватки средств в стране. На этом фоне Кабмин четко определил главные приоритеты — защиту государства, выплату пенсий и обеспечение бюджетников, призвав регионы урезать все второстепенные расходы. На уровне области приоритеты аналогичны обеспечению жителей теплом и водой, стабильная работа больниц и школ, а также помощь армии.

"Впереди нас ждут чрезвычайно тяжелые шаги, — предупреждает руководитель облсовета, добавляя, — все расходы, которые не жизненно необходимы, придется кардинально урезать или вообще отменить".

Отдельное возмущение Николая Лукашука вызвали планы правительства на 2027 год. Центральная власть намерена изъять из бюджетов Днепропетровщины 4,52 млрд грн так называемого реверса, рассчитанного по довольно оптимистичным показателям налогов 2026 года, которые уже не соответствуют реальности. Кроме того, долю НДФЛ, остающуюся на местах, хотят снизить с 64% до 60%.

"В 2027 году практику изъятия реверсной дотации необходимо полностью остановить для каждой украинской грмады или области, — безапелляционно утверждает Лукашук, резюмируя свою позицию: — Для прифронтовых территорий это вопрос выживания в первую очередь. Громадам жизненно необходимо сохранить текущие 64% НДФЛ и эти дополнительные 4%, чтобы обеспечивать людей базовыми услугами" .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что проект государственного бюджета Украины на 2027 год сформирован в расчете на сохранение высоких рисков безопасности. Министерство финансов прямо указывает, что нынешняя ситуация не дает достаточных оснований ожидать скорейшего прекращения активной фазы боевых действий.