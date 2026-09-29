Громади не виживуть: на Дніпропетровщині закликали владу не забирати податки

Дніпропетровська область опинилася перед загрозою серйозної соціально-економічної кризи через зупинку провідних металургійних заводів та гірничорудних комбінатів. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попередив про ризик масового безробіття та закликав центральну владу переглянути бюджетну політику щодо прифронтового регіону.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Очільник облради поділився тривожною звісткою, яку отримав від свого знайомого. У повідомленні йшлося про те, що промисловий гігант "Арселор" припинив роботу, через що понад 150 фахівців миттєво опинилися без заробітку та змушені шукати нове місце працевлаштування.

"Без засобів до існування ризикують залишитися десятки тисяч громадян, — наголошує Лукашук, окреслюючи масштаби проблеми: — Мова йде як про безпосередніх робітників цих комбінатів, так і про персонал численних підрядних організацій, що надавали послуги на аутсорсі. І така критична ситуація наразі фіксується лише в межах Кривого Рогу".

Посадовець підкреслив, що силами виключно міста та області відновити роботу цих підприємств неможливо — тут потрібне скоординоване і дуже складне рішення Кабміну та безпосередніх власників компаній. Ситуацію ускладнює й те, що через атаки РФ зупиняються та оптимізують штати й інші промислові об'єкти області: "АрселорМіттал", "Каметсталь", а також низка ГЗК та КЗРК. Як наслідок, податкові надходження до бюджетів стрімко падають.

Попри це, Державне казначейство вже другий тиждень поспіль призупиняє фінансування частини видатків місцевих громад та комунальників через загальний брак коштів у країні. На тлі цього Кабмін чітко визначив головні пріоритети — захист держави, виплата пенсій та забезпечення бюджетників, закликавши регіони урізати всі другорядні витрати. На рівні області пріоритети аналогічні: забезпечення жителів теплом і водою, стабільна робота лікарень та шкіл, а також допомога армії.

"Попереду на нас чекають надзвичайно важкі кроки, — попереджає очільник облради, додаючи, — усі витрати, які не є життєво необхідними, доведеться кардинально урізати або взагалі скасувати".

Окреме обурення Миколи Лукашука викликали плани уряду на 2027 рік. Центральна влада має намір вилучити з бюджетів Дніпропетровщини 4,52 млрд грн так званого реверсу, розрахованого за доволі оптимістичними показниками податків 2026 року, які вже не відповідають реальності. Крім того, частку ПДФО, яка залишається на місцях, хочуть знизити з 64% до 60%.

"У 2027 році практику вилучення реверсної дотації необхідно повністю зупинити для кожної української громади чи області, — безапеляційно стверджує Лукашук, резюмуючи свою позицію: — Для прифронтових територій це питання виживання в першу чергу. Громадам життєво необхідно зберегти поточні 64% ПДФО та ці додаткові 4%, щоб мати змогу забезпечувати людей базовими послугами" .

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що проєкт державного бюджету України на 2027 рік сформований із розрахунку на збереження високих безпекових ризиків. Міністерство фінансів прямо вказує, що нинішня ситуація не дає достатніх підстав очікувати швидкого припинення активної фази бойових дій.