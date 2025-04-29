Этой ночью россияне убили еще одного ребенка в Украине: детали

Один ребенок погиб и еще четыре человека получили ранения в результате российской дроновой атаки в Днепропетровской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Сергей Лысак

"Вражеская атака привела к трагедии. В Губиниской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении", – написал глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, в общине частично разрушен частный дом и хозяйственная постройка, а также повреждены дом и гараж.

В Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА горело аграрное предприятие.

По Великомихайловской общине россияне ударили КАБом, последствия выясняются.

По Никопольщине российские оккупанты били из артиллерии и FPV-дронами – страдали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. 47-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе повреждена инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

По словам Лысака, над Днепропетровской областью защитники неба сбили 7 БпЛА.

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