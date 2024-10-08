Бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика нашли мертвым

Сегодня, 8 октября, на турбазе в Кудашевке на Криворожье нашли мертвым бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика. Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог".

Дмитрий Шевчик. Фото из открытых источников

Предварительно, мужчина мог покончить с собой с охотничьим карабином "сайга".

Напомним, Дмитрий Шевчик баллотировался в мэры Кривого Рога в 2020 году от партии "Слуга народа", но уступил Константину Павлову, которого тоже впоследствии в 2021 году нашли мертвым. Его смерть также была при загадочных обстоятельствах и произошла от огнестрельного ранения.

Дмитрий Шевчик состоял в браке и имел трех сыновей.

На месте смерти мужчины в Криворожском районе работает полиция. По данному факту возбуждено уголовное производство.

"Сообщение о смерти мужчины на одной из баз отдыха в Криворожском районе поступило в полицию 8 октября. Для установления всех обстоятельств происшествия работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт. Продолжается осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей", – отмечают в полиции Днепропетровской области.

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Днепропетровской области дети снимали Tik-tok на стройке: одного ребенка засыпало глиной

О трагедии правоохранителям стало известно только вчера вечером около 21:00. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Каменского районного управления полиции Днепропетровской области.

По предварительным данным, 7 октября около 11:00 несовершеннолетние дети играли на месте проведения строительных работ, где одного мальчика засыпало глиной. На месте происшествия работали все экстренные службы. Также был привлечен кинолог со служебной собакой. Поисковые действия продолжались почти до 2:00 8 октября. К сожалению, ребенка обнаружили погибшим.