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В Днепропетровской области дети снимали Tik-tok на стройке: одного ребенка засыпало глиной

Полицейские Каменского расследуют обстоятельства гибели 10-летнего мальчика

сегодня, 13:38
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Недилько Ксения

О трагедии правоохранителям стало известно только вчера вечером около 21:00. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Каменского районного управления полиции Днепропетровщины.

В Днепропетровской области дети снимали Tik-tok на стройке: одного ребенка засыпало глиной

Поисковые работы. Фото: полиция

По предварительным данным, 7 октября около 11:00 несовершеннолетние дети играли на месте проведения строительных работ, где одного мальчика засыпало глиной.

На месте происшествия работали все экстренные службы. Также был привлечен кинолог со служебной собакой. Поисковые действия продолжались почти до 2:00 8 октября. К сожалению, ребенка обнаружили погибшим.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

По данным местных пабликов, трое детей снимали контент для Tik-tok, во время чего произошел обвал глины.

На месте гибели ребенка продолжаются следственные действия. От комментариев воздерживаются и родные погибшего мальчика, и должностные лица.

По словам представительницы департамента образования, на площадке велись работы по строительству укрытия для школы, передают корреспонденты Суспильного.

В Днепропетровской области дети снимали Tik-tok на стройке: одного ребенка засыпало глиной - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В полях на Днепропетровщине разбился парашютист-экстремал

Вечером 6 октября разбился 28-летний парашютист. Он упал с 15-метровой высоты в полях возле села Надеждовка Криворожского района. Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог".

Компания экстремалов собралась провести полеты с парапланом. Для поднятия на высоту друзья привязывали друг друга к автомобилю, и разгоняясь, поднимались в небо. Это было их регулярным развлечением.

"Мы так три месяца этим заниматься, уже хорошо у нас получалось, контролировали все. А тут просто сломалось оборудование и произошел несчастный случай", – делится товарищ Ивана. На месте несчастного случая работает полиция.

Что произошло во время полета – читайте по ссылке.



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