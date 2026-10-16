Атака на Днепр: в городе прогремела серия мощных взрывов, в жилых домах исчезает свет (ОБНОВЛЕНО)

В Днепре зафиксирован массированный воздушный обстрел, сопровождавшийся серией по меньшей мере из пяти сверхмощных взрывов. По предварительным данным мониторинговых каналов и очевидцев, российские оккупационные войска атаковали областной центр комбинированным вооружением — управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и скоростными средствами поражения типа "Бандероль".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В Днепре прогремело не менее 5 мощных взрывов, — сообщают журналисты портала "Комментарии", фиксируя моменты прилетов и звуки работы систем противовоздушной обороны. — Днепр атаковали КАБами и Бандеролями".

Основными целями захватчиков, судя по всему, стали стратегические узлы жизнеобеспечения города. Сразу после громких звуков детонации во многих районах Днепра возникли перебои в энергосистеме, что указывает на возможные повреждения генерирующих или распределительных мощностей.

"Скорее всего, атаковали критическую инфраструктуру, — делятся наблюдениями местные жители в социальных сетях, комментируя проблемы с коммунальными услугами, — при взрывах мигал свет".

Профильные службы призывают горожан не распространять кадры боевой работы и ждать официальных отчетов от руководства Днепропетровской ОВА и Воздушных сил ВСУ.

"Официальной информации пока нет, — резюмируют авторы оперативных сводок, напоминая о необходимости строгого соблюдения правил безопасности во время налетов. — Находитесь в укрытиях".

Граждан призывают оставаться в безопасных местах, подземных паркингах или по правилу "двух стен" до полного отбоя воздушной угрозы.

ОБНОВЛЕНО: Александр Ганжа, начальник ДнепрОВА в 13:37: "Враг пытается атаковать критическую инфраструктуру Днепра. Угроза продолжается. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах".

В городе продолжают развадаться взрывы.

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