Атака на Дніпро: у місті прогриміла серія потужних вибухів, у житлових будинках зникає світло (ОНОВЛЕНО)

У Дніпрі зафіксовано масований повітряний обстріл, який супроводжувався серією щонайменше з п'яти надпотужних вибухів. За попередніми даними моніторингових каналів та очевидців, російські окупаційні війська атакували обласний центр комбінованим озброєнням — керованими авіаційними бомбами (КАБ) та швидкісними засобами ураження типу "Бандероль".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"У Дніпрі пролунало щонайменше 5 потужних вибухів, — повідомляють журналісти порталу "Коментарі", фіксуючи моменти прильотів та звуки роботи систем протиповітряної оборони. — Дніпро атакували КАБами і "Бандеролями"".

Основними цілями загарбників, судячи з усього, стали стратегічні вузли життєзабезпечення міста. Одразу після гучних звуків детонації у багатьох районах Дніпра виникли перебої в енергосистемі, що вказує на ймовірні пошкодження генерувальних чи розподільчих потужностей.

"Ймовірніше, що атакували критичну інфраструктуру, — діляться спостереженнями місцеві мешканці в соціальних мережах, коментуючи проблеми із комунальними послугами, — під час вибухів блимало світло".

Профільні служби закликають городян не поширювати кадри бойової роботи та чекати на офіційні звіти від керівництва Дніпропетровської ОВА та Повітряних сил ЗСУ.

"Офіційної інформації поки що немає, — резюмують автори оперативних зведень, нагадуючи про необхідність суворого дотримання правил безпеки під час нальотів. — Перебувайте в укриттях".

Громадян закликають залишатися у безпечних місцях, підземних паркінгах або за правилом "двох стін" до повного відбою повітряної загрози.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа, начальник ДніпрОВА о 13:37: "Ворог намагається атакувати критичну інфраструктуру Дніпра. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях".

У місті продовжують лунати вибухи.

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